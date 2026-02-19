Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa Ligi'nde Stuttgart, tur kapısını sonuna kadar açtı!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 01:32

Avrupa Ligi'nde Stuttgart, tur kapısını sonuna kadar açtı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Stuttgart, Celtic deplasmanında 4-1 kazandı ve büyük bir avantajın sahibi oldu.

AA
Avrupa Ligi’nde Stuttgart, tur kapısını sonuna kadar açtı!
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda, 8 maç yapıldı.

Alman ekibi Stuttgart, deplasmanda İskoç temsilcisi Celtic'i Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise sahasında Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe (Türkiye)-Nottingham Forest (İngiltere): 0-3

Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya): 1-4

Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-2

Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika): 1-3

PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya): 1-2

Brann (Norveç)-Bologna (İtalya): 0-1

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Ligi'nde Stuttgart, tur kapısını sonuna kadar açtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz