CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek.
VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli görev alacak. Fenerbahçe - Nottingham Forest karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.
Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Anderson, Sangare, Gibbs-White, Ndoye, Hudson-Odoi, Jesus.
EDSON OYNAYAMAYACAK
Fenerbahçe'de Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli takımda, Nottingham Forest ile oynanacak rövanş öncesi 2 futbolcu kart sınırında yer alıyor.
Fenerbahçe'de Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, Kadıköy'de kart görmeleri halinde rövanş maçında cezalı duruma düşecek.