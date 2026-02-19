Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan Sidiki Cherif açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.
Kazanmak istediklerini belirten Domenico Tedesco, "Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız" dedi.
Sidiki Cherif tercihine dair Domenico Tedesco, "Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki'yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız" sözlerini dile getirdi.
Çok gol atmak istediklerini vurgulayan Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:
"Benim teknik direktör olarak oyunculardan istediğim tek bir şey yok, oyuncu özelliklerine göre karar veriyoruz. Talisca topla oynayan, kaleye yakın oynamayı, sola doğru dönmeyi seven oyuncu. Talisca'dan savunma arkası koşular yok. Onda farklısı var. Kerem koşucu bir oyuncu. İkinci bir forvet oynamayı biliyor. Sidiki Cherif de bu özelliklerin hepsi var. Pivot, savunma arkası koşu yapan, sırtı dönük bağlantı yapan, savunmaya yardım eden bir oyuncu. Maçı domine etmek, çok gol atmak istiyoruz. Bu yüzden birçok ofansif oyuncuyla oynuyoruz."