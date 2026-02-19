Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan Sidiki Cherif açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini belirten Domenico Tedesco, "Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız" dedi.

Sidiki Cherif tercihine dair Domenico Tedesco, "Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki'yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız" sözlerini dile getirdi.