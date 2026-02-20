Kayserispor’da tek hedef galibiyet

Aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir atan sarı-kırmızılı ekip, 22 Şubat Pazar günü karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yeniden umutlanmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 2 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet ve topladığı 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

TARAFTARI ÖNÜNDE GALİBİYET ARAYACAK

Bu sezon evinde sadece 1 kez galip gelebilen Kayserispor, 8 haftadır da sahadan 3 puanla ayrılamıyor.

Son galibiyetini ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, Hesap.com Antalyaspor maçından sahadan 3 puanla ayrılıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

RADOMIR DJALOVIC DE ÇARE OLAMADI

Deneyimli çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezona başlayan ancak 8 haftada galibiyete ulaşamayan Kayseri ekibinde daha sonra göreve gelen Radomir Djalovic de takımı istenilen seviyeye çıkaramadı.

Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan Kayserispor, 10 kez de rakipleriyle yenişemedi.

Bu maçlarda yediği 43 gole karşılık 17 kez rakip ağları havalandırabilen ve eksi 26 averaja sahip sarı-kırmızılı takım, ligin en çok gol yiyen ekibi durumunda bulunuyor.

Ligde aldığı 2 galibiyetin birisini deplasmanda diğerini ise evinde alan Kayserispor, kendi sahasında sadece 7 gol atabildi.

BAŞKANDAN TARAFTARA DAVET

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kader maçı olarak değerlendirilen karşılaşma öncesinde taraftarı tribüne davet etti.

Açıkalın, takımın son haftalarda çok iyi mücadele ettiğini ancak bunu skora yansıtamadığını belirtti.

Takımına güvendiğinin altını çizen Açıkalın, "Kayserispor kümede kalacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu haftaki maç fitili ateşleyecektir. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan taraftarımızı bu haftada tribünde yerlerini almaya davet ediyorum. El ele verip bu maçı alacağız ve bu bizim için serinin başlangıcı olacak." dedi.