Kayserispor Başkanı Açıkalın: "Antalyaspor’u yenmek zorundayız"

Süper Lig
'de iyi günler geçirmeyen Kayserispor
; ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor
maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Nurettin Açıkalın
, Pazar günü oynanacak müsabaka için; "Zor bir maça daha çıkacağız. Kazanmak zorundayız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligde kalmak için rakibimizi yenmeliyiz" dedi.
Taraftarları maça davet eden Başkan Açıkalın, "Yarınki maçta taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Tüm taraftarları maça bekliyoruz" açıklamasında bulundu.