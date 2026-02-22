Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 12:06

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı!
  • ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Candaş Elbil oturacak.

SÜPER LİG'DE GÜNÜN VAR HAKEMLERİ:

Kayserispor - Antalyaspor: Onur Özütoprak

Karagümrük - Samsunspor: Turgut Doman

Gaziantep FK - Trabzonspor: Cihan Aydın

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz