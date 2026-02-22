Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Candaş Elbil oturacak.

SÜPER LİG'DE GÜNÜN VAR HAKEMLERİ:

Kayserispor - Antalyaspor: Onur Özütoprak

Karagümrük - Samsunspor: Turgut Doman

Gaziantep FK - Trabzonspor: Cihan Aydın