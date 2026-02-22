Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Gaziantep FK deplasmanında! İşte Fatih Tekke'nin 11'i...
Giriş Tarihi: 22.02.2026 15:03 Son Güncelleme: 22.02.2026 15:04

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabaka öncesinde teknik direktörler Burak Yılmaz ve Fatih Tekke'nin sahaya süreceği 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise ligin bu haftasına kadar 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 28 puan topladı.

İŞTE 11'LER

GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Kevin, Maxim, Ogün, Kozlowski, Gassama Lungoyi, Bayo

TRABZONSPOR: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu

3 İSİM KART SINIRINDA

Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

