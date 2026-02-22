GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Gaziantep FK deplasmanında! İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise ligin bu haftasına kadar 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 28 puan topladı.

İŞTE 11'LER

GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Kevin, Maxim, Ogün, Kozlowski, Gassama Lungoyi, Bayo

TRABZONSPOR: Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu

3 İSİM KART SINIRINDA

Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.