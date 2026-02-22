Skriniar yok plan çok!

Fenerbahçe
'nin Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynadığı maçta savunmanın bel kemiği Milan Skriniar
ciddi bir sakatlık yaşadı. Sağ kasığında kısmi yırtık olan Slovak stoperin dönüşünün 1.5 ay sürmesi bekleniyor. Kanarya, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tecrübeli stoper bu mücadelede forma giyemeyecek.
Teknik direktör Tedesco, bu kritik eksik sonrası iki ayrı sistemi kafasında netleştirdi. A planında 3-4-3 sistemini düşünen İtalyan hoca, defansta Yiğit EfeÇağlar- Oosterwolde üçlüsünü deniyor.
Sağ kanat beki Semedo, sol kanat beki ise Mert veya Levent. Bu sistemde orta sahada Kante-Guendouzi, hücumda Asensio- Talisca-Kerem konumlanıyor.
2. SİSTEMDE TALİSCA EN UÇTA OYNAYACAK
40 yaşındaki çalıştırıcının B planı ise 4-2-3-1... Bu düzende Yiğit Efe ile Oosterwolde stoper tandemini oluşturacak. Sistemsel anlamda oyun prensipleri değişmeyecek.
Sağ bek Semedo, sol bek Mert veya Levent, ön libero Kante-Guendouzi, hücum hattında da Nene, Asensio, Kerem üçlüsü ve en uçta Talisca
şeklinde olacak.