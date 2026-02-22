Trabzonspor 5 dakikada geri döndü! Gaziantep FK deplasmanında golcüler sırtladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyum'nda oynandı.
Mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Suat Güz üstlendi. VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da Mustafa Savranlar görev aldı.
Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK engelini 2-1'lik skorla geçti.
Trabzonspor'un gollerini 24'üncü dakikada Felipe Augusto ile 27'nci dakikada Paul Onuachu kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 22'nci dakikada Mohamed Bayo havalandırdı.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti ve zirve yarışını takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.
Gaziantep FK, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Papara Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-2
Goller: 22' Mohamed Bayo, 24' Felipe Augusto, 27' Paul Onuachu
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Maxim, Gassama, Lungoyi, Bayo.
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Onuachu.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.
20. dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.
22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.
27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
43. dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.
70. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.
80. dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.
87. dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.