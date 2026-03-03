Can Armando Güner: "Hayallerim gerçek oldu"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla yendi ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

Sarı-kırmızılı takımla ilk maçını oynayan Can Armando Güner, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Can Armando Güner: "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim. Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum." dedi.

Güner, 77.dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

