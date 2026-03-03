Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Can Armando Güner: "Hayallerim gerçek oldu"
Giriş Tarihi: 3.03.2026 22:53 Son Güncelleme: 3.03.2026 23:06

Can Armando Güner: "Hayallerim gerçek oldu"

Galatasaray formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Can Armando Güner, "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla yendi ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

Sarı-kırmızılı takımla ilk maçını oynayan Can Armando Güner, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Can Armando Güner: "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim. Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum." dedi.

Güner, 77.dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

