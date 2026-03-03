Video Türkiye Kupası Can Armando Güner ilk maçını yorumladı! "Hayallerim gerçek oldu"
Can Armando Güner ilk maçını yorumladı!

Can Armando Güner ilk maçını yorumladı! "Hayallerim gerçek oldu"

03.03.2026 | 23:06

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda Can Armando Güner açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

