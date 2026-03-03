Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri!
03.03.2026 | 23:05
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda Renato Nhaga açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Can Armando Güner ilk maçını yorumladı! "Hayallerim gerçek oldu" 03.03.2026 | 23:06
02:17
Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! 03.03.2026 | 23:05
02:21
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 03.03.2026 | 23:03
04:48
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri! 03.03.2026 | 23:02
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:32
01:04
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 03.03.2026 | 22:31
00:24
GOL | Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray 03.03.2026 | 22:17
00:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:08
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:06
01:16
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 21:55
01:20
GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray 03.03.2026 | 21:10
01:56
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 20:48
02:39
03:49
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 03.03.2026 | 20:16
01:13
Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz! 03.03.2026 | 20:16
02:23
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 03.03.2026 | 20:08
03:04
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03.03.2026 | 20:07
09:11
03:44
Fethiyespor 0-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.03.2026 | 16:18
06:28
Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026 | 23:55