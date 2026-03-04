Video Türkiye Kupası Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu!
Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu!

Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu!

04.03.2026 | 00:21

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor MAÇ SONUCU-ÖZET 10:25
Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:28
Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu! 01:31
Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu! 04.03.2026 | 00:21
Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray MAÇ SONUCU-ÖZET 09:27
Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:20
Can Armando Güner ilk maçını yorumladı! Hayallerim gerçek oldu 01:34
Can Armando Güner ilk maçını yorumladı! "Hayallerim gerçek oldu" 03.03.2026 | 23:06
Renato Nhaga’dan Beşiktaş maçı sözleri! 02:17
Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! 03.03.2026 | 23:05
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 02:21
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 03.03.2026 | 23:03
Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Mathias Lovik sözleri! 04:48
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri! 03.03.2026 | 23:02
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:32
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 01:04
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 03.03.2026 | 22:31
GOL | Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray 00:24
GOL | Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray 03.03.2026 | 22:17
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 00:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:06
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 01:16
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 21:55
GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray 01:20
GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray 03.03.2026 | 21:10
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 01:56
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 20:48
Galatasaray penaltı kazandı! Cimbom Barış Alper Yılmaz’ın bu golüyle öne geçti 02:39
Galatasaray penaltı kazandı! Cimbom Barış Alper Yılmaz'ın bu golüyle öne geçti 03.03.2026 | 20:43
Okan Buruk’tan rotasyon açıklaması! 03:49
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 03.03.2026 | 20:16
Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz! 01:13
Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz! 03.03.2026 | 20:16
Trabzonspor’da Fatih Tekke’den sakatlık açıklaması! 02:23
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 03.03.2026 | 20:08
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03:04
Nuri Şahin: Final niteliğinde bir maç 03.03.2026 | 20:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY