Renato Nhaga: "Çok mutluyum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta ilk golünü atan Renato Nhaga, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor." dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray grup lideri olarak çeyrek finale yükselirken, Alanyaspor ise grubu üçüncü sırada tamamladı.

Maçın ardından Renato Nhaga, açıklamalarda bulundu.

Nhaga, "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor. Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı." dedi.

Nhaga, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

