Gözümüz hakemin üstünde olacak!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bugünkü derbide takımına çok güvendiğini söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:
Oyuncularımızın formu her geçen gün yükseliyor. G.Saray karşısında da bu gidişatı devam ettirmek, camiamıza bir derbi zaferi yaşatmak istiyoruz. Takımımızın bu maçı kazanacağına yürekten inanıyorum. Oyuncularıma, teknik heyete ve taraftarıma güveniyorum.
Derbinin hakemi Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan, genç bir hakem. TFF'nin, genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. G.Saray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız.
Üzerinde durduğumuz konu, VAR'da görev yapan hakemlerle ilgiliydi. TFF Başkanı ile dün (perşembe) görüştüm. Spontane gelişti. Geçmiş olsuna gidememiştim. VAR konusunu ilettim. Gereğini yapacaklarından şüphem yok.
Dikilitaş sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Bankalar Birliği'nden çıkma konusu, hepsi bir plan çerçevesinde devam ediyor. Aksayan bir şey yok. İstesek pazartesi Bankalar Birliği'nden çıkarız. Bunu bir plana oturttuk.