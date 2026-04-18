Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, yarın Başakşehir'i ağırlayacak!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:07

AA
  • ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmayı amaçlıyor.

Geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor.

MUCI VE ONUACHU DÖNÜYOR

Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu, kadroda olacak. Sakatlıkları devam eden Batagov, Visca ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA