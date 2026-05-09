Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı futbolculardan, basın toplantısında sulu kutlama
Giriş Tarihi: 10.05.2026 00:37 Son Güncelleme: 10.05.2026 01:08

Galatasaraylı futbolculardan, basın toplantısında sulu kutlama

Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u basın toplantısı gelerek şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı futbolculardan, basın toplantısında sulu kutlama
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve 26. şampiyonluğunu kazandı.

Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken bu sırada futbolcular da odaya geldi. Basın toplantı odasına tezahüratlar ve sularla giren futbolcular, geleneksel kutlamayı bu sene de gerçekleştirdi.

Daha sonra Okan Buruk ve futbolcular, şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

Okan Buruk'a sulu baskın! İşte o anlar

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ANTALYASPOR #OKAN BURUK #TRENDYOL SÜPER LİG #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı futbolculardan, basın toplantısında sulu kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA