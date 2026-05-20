Küme düşmeme yok ligler tescil edildi

Süper Lig
'de sezonun sona ermesiyle birlikte puan sıralamasında altta kalan son üç takım olan Karagümrük
, Kayserispor
ve Antalyaspor
, bir alt lige düşmüştü. Kayserispor cephesi, ülke futbolunda gündemi sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarını gerekçe göstererek küme düşmenin kaldırılmasını istedi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu
konuya nokta koydu. TFF yetkililerince HT Spor'a yapılan açıklamada, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür" ifadeleri kullanıldı. Dün de TFF, 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in tescil edildiğini duyurdu. Bu arada bahis soruşturmaları kapsamının genişletildiği öğrenildi. TFF'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı tespit edilen kulüp başkanları ve yöneticilere ilişkin kimlik bilgilerini talep ettiği belirtildi.