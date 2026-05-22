Fatih Tekke’den final maçı sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Fatih Tekke şu sözleri dile getirdi:

"Her maç gibi finaller de zorlu geçer. Rakibimiz, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek finale geldi. Biz de zorlu süreçlerden geçerek buraya ulaştık.

Herkes formalarını giyerek gelmiş, o duyguyu hissettim. Aynı duygu bizde de var. Kupayı çok istiyoruz. Bugün çok şükür, en güçlü kadromuzla sahadayız. İnşallah Rabbim lütfeder. Sonuçta futbol bu, rakibimiz de güçlü bir takım. Umarım taraftarlarımızı buradan üzgün göndermeyiz."

Fatih Tekke: Bugün bu kupayı çok istiyoruz

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör