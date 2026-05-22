İlhan Palut’tan final maçı sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut şu sözleri dile getirdi:

"Öncelikle burada final oynayacak olmamızdan dolayı mutluyuz. Her final oynayan takım gibi biz de kazanmak istiyoruz. Dışarıda çok güzel bir ambiyans var. Rakibimiz Trabzonspor iyi bir takım. Bu sezonun büyük bir bölümünü başarılı geçirdiler ve yarışın içinde oldular. Biz de ligin ikinci yarısından itibaren çıkışa geçtik ve kritik bir durumdan sıyrıldık.

Kupada da adım adım finale gelmeyi başardık. Oyuncularımı oldukça konsantre görüyorum, çok iyi mücadele edeceklerinden eminim. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ancak sonucu hiç kimse bilemez. İnşallah bizim lehimize olur."

İlhan Palut: Bu kupayı çok istiyoruz

