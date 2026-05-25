Sol kanada net çözüm!

Beşiktaş
, yıllardır sol kanat transferinden istediği verimi alamadı. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar, özellikle skor katkısı güçlü bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor. Öne çıkan isimler daha önce başkan Serdal Adalı'nın da beğendiği ve takımda görmek istediği Leandro Trossard ile Zuriko Davitashvili.
Kartal, Arsenal'in 31 yaşındaki tecrübeli ismi Trossard için ara transfer döneminde de girişimde bulunmuş ancak İngiliz ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Belçikalı yıldız için siyah-beyazlılar, tekrar harekete geçti. Diğer aday Davitashvili ise hem yaz hem de kış döneminde ikna edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunamamıştı. St. Etienne'nin 2028'de mukavelesi bitecek olan Gürcü oyuncudan 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.
Davitashvili'ye Premier Lig'den de talip olması, transferini güçleştiriyor.