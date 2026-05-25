Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sol kanada net çözüm!
Giriş Tarihi: 25.05.2026

Sol kanada net çözüm!

Beşiktaş, yılların kanayan yarasını iyileştirmek için harekete geçti. Kartal’ın transfer listesinde iki önemli futbolcu var; Trossard ve Davitashvili... Hem oyuncular hem de kulüpleriyle görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
  • ABONE OL
Beşiktaş, yıllardır sol kanat transferinden istediği verimi alamadı. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar, özellikle skor katkısı güçlü bir ismi kadrosuna katmayı amaçlıyor. Öne çıkan isimler daha önce başkan Serdal Adalı'nın da beğendiği ve takımda görmek istediği Leandro Trossard ile Zuriko Davitashvili. Kartal, Arsenal'in 31 yaşındaki tecrübeli ismi Trossard için ara transfer döneminde de girişimde bulunmuş ancak İngiliz ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Belçikalı yıldız için siyah-beyazlılar, tekrar harekete geçti. Diğer aday Davitashvili ise hem yaz hem de kış döneminde ikna edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunamamıştı. St. Etienne'nin 2028'de mukavelesi bitecek olan Gürcü oyuncudan 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Davitashvili'ye Premier Lig'den de talip olması, transferini güçleştiriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#SERDAL ADALI #LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sol kanada net çözüm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA