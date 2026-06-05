Top artık başkanda

Beşiktaş, teknik direktör konusundaki çalışmalarında artık sona geldi. Futbol direktörü Önder Özen ve başkan Serdal Adalı, İtalya'da bir araya geldiği Vincenzo Italiano'yla kulübün futbol yapılanması, beklentiler, sezon planlaması ve mali konular özelinde görüştü. Ardından, İtalyan çalıştırıcıya 2 yıllık kontrat önerildi. Deneyimli hoca, olumlu cevap verdi, taraflar prensip anlaşmasına vardı. İş artık Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın son sözüne kaldı.

BEŞİNCİ İTALYAN HOCA OLACAK

Serdal Adalı'nın "Gel" demesi halinde İtaliano, Beşiktaş için yola çıkacak. Diğer hoca daylarıyla yapılan görüşmelerin sonucunu bekleyen başkan Adalı, birkaç gün içinde kesin kararı açıklayacak. Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirmesi halinde, deneyimli çalıştırıcı kulüp tarihindeki beşinci İtalyan teknik direktör olacak. Beşiktaş'ta daha önce Çizme'den Guiseppe Meazza, Sandro Puppo, Leandro Remondini ve Nevio Scala görev yapmıştı.

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Vincenzo İtaliano yönetimindeki Bologna, geçen sezon Serie A'yı 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi ile 8. sırada tamamladı.

İTALİANO KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Verona, Chievo, Padova, Genoa ve Perugia gibi takımların formasını giydi.

Teknik direktörlük kariyerine Unione Venezia'da yardımcı antrenör olarak başladı. Son olarak Bologna'yı çalıştırdı.

24-25 sezonunda Bologna ile İtalya Kupası'nı kazandı. Çizme ekibi 51 yıl aradan sonra bu kupayı müzesine götürdü.

2023 ve 2024 yıllarında Fiorantina'yı Konferans Ligi'nde finale taşıdı.

Pres, yüksek tempo, hücum futbolu, oyun felsefesinin temel taşlarını oluşturuyor.