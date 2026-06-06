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Giriş Tarihi: 6.06.2026 20:56

ATV canlı izle | Dünya Kupası öncesi Venezuela - Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı sahada

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

ATV canlı izle | Dünya Kupası öncesi Venezuela - Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı sahada
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son özel maçta Venezuela ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Inter Miami Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşma saat 01.00'de başlayacak.

Müsabakanın canlı yayını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.

Venezuela: Contreras, Aramburu, Ferraresi, Vivas, Teo Quintero, Herrera, Casseres, Martinez, Mendoza, Carmona, Ramirez.

KUZEY MAKEDONYA'YA 4 ATTIK

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.

A Milli Futbol Takımı, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek. Bizim Çocuklar, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılarımız, turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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ATV canlı izle | Dünya Kupası öncesi Venezuela - Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı sahada
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