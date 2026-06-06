ATV canlı izle | Dünya Kupası öncesi Venezuela - Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı sahada

A Milli Futbol Takımı, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek. Bizim Çocuklar, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılarımız, turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör