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Giriş Tarihi: 7.06.2026 03:45

Oswaldo Vizcarrondo: Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı!

Venezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo, A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

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Oswaldo Vizcarrondo: Miami’deki nem futbolcuları çok zorladı!
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Miami'de oynanan özel maçta Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Venezuela'nın teknik direktörü Oswaldo Vizcarrondo, dengeli bir maç olduğunu ancak maçı kaybettiklerini söyledi.

Vizcarrondo, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel olarak dengeli bir maçtı, bize oyunumuzu geliştirme adına katkısı olan bir mücadele oldu. Geri dönüşlerde biraz ağır kaldık. Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi. Türkler de yorgun gözüktü ama onlar Dünya Kupası'na gidecek. Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı ama oyuncularım ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Beraberlik için yeterli şansı yakaladıklarını dile getiren Vizcarrondo, ancak bunları kullanamadıklarını sözlerine ekledi.

MAÇ ÖZETİ İZLE | Türkiye 2-1 Venezuela

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VENEZUELA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #DÜNYA KUPASI

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Oswaldo Vizcarrondo: Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı!
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