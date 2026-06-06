Vincenzo Italiano'dan net mesaj: "Birlikte istenilen noktaya ulaşırız"

Beşiktaş'ta teknik direktör operasyonu mutlu sonla bitti. Siyah-beyazlılar, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, İtalya'da bir araya geldiği deneyimli çalıştırıcı ile takım planlaması, projeler ve hedefleri görüştü. İki tarafın olumlu toplantısının ardından başkan Serdal Adalı çarşamba günü mali şartları konuşup işi bitirmek için İtalya'ya gitti.
4,5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Adalı, Özen ve Italiano buluşması olumlu noktalandı. Siyah-beyazlılar, 2 yıllık kontrat ve sezon başına 4.5 milyon Euro önerdiği 48 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaştı.
"BİRLİKTE İSTENİLEN NOKTAYA ULAŞIRIZ"
Italiano'nun son yıllarda ortaya çıkan tabloyu gördüğü ancak bu durumdan çekinmeyerek, "Doğru bir kadro planlaması yapılır, ardından oyuna dair gelişime destek verilirse, yoğun çalışmalarla birlikte istenilen noktaya ulaşırız. Benim için de önemli bir adım, bu göreve hazırım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Italiano, İstanbul'da ise "Herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok duygusal bir an." açıklamasında bulundu.