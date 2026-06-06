Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincenzo Italiano'dan net mesaj: "Birlikte istenilen noktaya ulaşırız"
Giriş Tarihi: 6.06.2026 07:00 Son Güncelleme: 6.06.2026 07:11

Vincenzo Italiano'dan net mesaj: "Birlikte istenilen noktaya ulaşırız"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, dün İstanbul'a geldi. Bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Italiano ile yapılan görüşmelerin perdesi arkası ortaya çıktı.

Ogün ŞAHİNOĞLU Futbol
Vincenzo Italiano’dan net mesaj: Birlikte istenilen noktaya ulaşırız
  • ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktör operasyonu mutlu sonla bitti. Siyah-beyazlılar, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, İtalya'da bir araya geldiği deneyimli çalıştırıcı ile takım planlaması, projeler ve hedefleri görüştü. İki tarafın olumlu toplantısının ardından başkan Serdal Adalı çarşamba günü mali şartları konuşup işi bitirmek için İtalya'ya gitti.

4,5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Adalı, Özen ve Italiano buluşması olumlu noktalandı. Siyah-beyazlılar, 2 yıllık kontrat ve sezon başına 4.5 milyon Euro önerdiği 48 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaştı.

"BİRLİKTE İSTENİLEN NOKTAYA ULAŞIRIZ"

Italiano'nun son yıllarda ortaya çıkan tabloyu gördüğü ancak bu durumdan çekinmeyerek, "Doğru bir kadro planlaması yapılır, ardından oyuna dair gelişime destek verilirse, yoğun çalışmalarla birlikte istenilen noktaya ulaşırız. Benim için de önemli bir adım, bu göreve hazırım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Italiano, İstanbul'da ise "Herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok duygusal bir an." açıklamasında bulundu.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÖNDER ÖZEN #SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincenzo Italiano'dan net mesaj: "Birlikte istenilen noktaya ulaşırız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA