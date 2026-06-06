Vincenzo Italiano'dan net mesaj: "Birlikte istenilen noktaya ulaşırız"

"BİRLİKTE İSTENİLEN NOKTAYA ULAŞIRIZ"

Italiano'nun son yıllarda ortaya çıkan tabloyu gördüğü ancak bu durumdan çekinmeyerek, "Doğru bir kadro planlaması yapılır, ardından oyuna dair gelişime destek verilirse, yoğun çalışmalarla birlikte istenilen noktaya ulaşırız. Benim için de önemli bir adım, bu göreve hazırım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Italiano, İstanbul'da ise "Herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok duygusal bir an." açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör