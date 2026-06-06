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Giriş Tarihi: 7.06.2026 03:15

Yunus Akgün’den itiraf: Biraz alışmamız zor oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın yıldızlarından Yunus Akgün, Venezuela maçının ardından A Spor’a konuştu.

Yunus Akgün’den itiraf: Biraz alışmamız zor oldu!
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2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta A Milli Futbol Takımı, Venezuela karşısında 2-1 galip geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet golünü atan Yunus Akgün, müsabaka sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu ama daha iyiye gidiyoruz. Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hocamız bize söylemişti. Bizim için iyi bir test oldu. Kazanmak önemliydi" sözlerini dile getirdi.

GOL | Türkiye 2-1 Venezuela

Yunus Akgün'den Dünya Kupası sözleri!

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #YUNUS AKGÜN #VENEZUELA #A SPOR

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Yunus Akgün’den itiraf: Biraz alışmamız zor oldu!
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