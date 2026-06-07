Galatasaray’ı engelleyeceğiz

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, dün başkan Serdal Adalı ve sportif direktör Önder Özen'in yer aldığı törenle resmi imzayı attı. Siyah-beyazlı ekibin başına geçmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Başkan ve direktöre bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bu büyük takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada hedefleri yakalamak, kupalar getirmek istiyorum.

PROJEYİ DUYUNCA KABUL ETTİM

Beşiktaş'ın ilgisini görünce ve projeyi duyunca, ilk bana gelmeleri benim için gurur meselesi oldu. Benim de bir başarı isteğim var. Bundan dolayı teklifi kabul ettim. Benim hedeflerim, takımla birebir örtüştüğü için mutluyum.

Takımı birlikte inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek.

Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getireceğiz. En iyi takımı sunacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize ulaşacağız.

Bir an önce işe başlamak istiyorum. Kısa bir tatil sonrası, o arada da her gün yönetimle telefonda görüşeceğim.

Eminim ki bizim dışımızda da Galatasaray'ın 4 yıllık hakimiyetini durdurmaya çalışacak başka takımlar da olacaktır. Hepimiz Galatasaray'a zorluk çıkarmak, onları zor duruma düşürmek için yola çıkacağız ve bakalım sonunda durum değişebilir mi, göreceğiz.

'EKİBİMDE TÜRK ANTRENÖR OLMAYACAK'

Siyah-beyazlı kulüp ile 2 yıllık kontrat imzalayan Vincenzo Italiano'ya ''Türk antrenör eklemesi olacak mı?'' sorusu soruldu. İtalyan hoca, ''Şu an için teknik heyete bir Türk antrenör dahil etmeyi düşünmüyorum'' ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yakın dost olduğunu söyleyen Italiano, "Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Onu ve takımını, oyuncularını, hepsini çok destekliyorum. Biraz daha sakin olduğu bir dönemde tabii ki görüşmek isterim. Zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var" dedi.

'BEŞİKTAŞ HOCASINI BULDU'

Başkan Serdal Adalı, Vincenzo İtaliano ile yeni sezonda hayal ettikleri Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne kadar para gerekiyorsa harcayacaklarını söyledi. Adalı, "İtalya'ya ilk gittiğimde, Önder Hoca gerekeni söylemişti. Hoca da Beşiktaş'ı, ne istediğimizi bilen bir hale gelmiş durumdaydı. Bence Beşiktaş teknik adamını buldu. İnşallah çok başarılı olacak. Buna inanıyorum. Eksik noktalarımız var. Bu takım, kötü bir takım değil ama eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu ekibin başarılı olması için elimizden geleni yapacağız yönetim olarak" ifadesini kullandı.

RIDVAN'A KIZ ISTEMEYE GİDİYORUM!

İmza töreninden erken ayrılan Başkan Serdal Adalı, tecrübeli defans oyuncuları Rıdvan Yılmaz hakkında güzel bir haber verdi. Adalı, "Ben müsaadenizi isteyeceğim çünkü Rıdvan'ın hayırlı iş ivar, bana mesaj atıp duruyor. Rıdvan ile kız isteyeceğiz" dedi.

10+4 GAYET İYİ, 7 OYUNCU ALACAĞIZ

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, İtaliano'ya çok güvendiklerini ve transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yabancı kuralı hakkında da konuşan Özen, "10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duydum. TFF'nin tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını söylüyoruz. Bir beyanın arkasında çok durmaması, çok fikir değiştirmesi Beşiktaş için olumsuz sonuçlar getirmişti geçmişte. TFF, kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Umarım böyle devam eder. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. +4 için 3 tane boş yerimiz var. Oraya bakıyoruz. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Deneyeceğiz, sonuna kadar şartları zorlayacağız. Hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var" şeklinde konuştu.