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Giriş Tarihi: 8.06.2026 14:52

Marcus Rashford için Bayern iddiası!

İspanya LaLiga'da geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Marcus Rashford hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Marcus Rashford için Bayern iddiası!
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Bonservisi Premier Lig devi Manchester United'ta bulunan Marcus Rashford'ın geleceği belirsizliğini korurken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

SportBild'in haberine göre; Bayern Münih, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford'ı transfer etmek için harekete geçti.

Haberde, Alman yöneticilerin, İngiliz ekibinin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, senelik 14 milyon Euro kazanan oyuncunun maaş beklentisini düşürmesi gerektiği de aktarıldı.

2025/26 sezonunda 49 maça çıkan 28 yaşındaki sol kanat, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Marcus Rashford için Bayern iddiası!
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