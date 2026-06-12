2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Fas ile karşılaşacak olan Brezilya'da Vinicius Junior açıklamalarda bulundu.

Takımın yıldız oyuncularından Vinicius Junior, "Hayalini kurduğum yerdeyim ve bu fırsatı değerlendirerek şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Brezilyalı golcü futbolcu, "Fas, son yıllarda kendini çok geliştirdi. Çok iyi oyuncuları var. Güzel bir maç olacak ve Brezilya, bu maça hazır" ifadelerini kullandı.

Vinicius Junior, "Buraya çok iyi bir turnuva geçirmek için geldik ve bizim için turnuva yarın Fas maçıyla başlayacak" dedi.