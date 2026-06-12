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Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:36

Vinicius Junior: Hayalini kurduğum yerdeyim!

Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, Fas maçı öncesi konuştu.

AA Futbol
Vinicius Junior: Hayalini kurduğum yerdeyim!
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2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Fas ile karşılaşacak olan Brezilya'da Vinicius Junior açıklamalarda bulundu.

Takımın yıldız oyuncularından Vinicius Junior, "Hayalini kurduğum yerdeyim ve bu fırsatı değerlendirerek şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Brezilyalı golcü futbolcu, "Fas, son yıllarda kendini çok geliştirdi. Çok iyi oyuncuları var. Güzel bir maç olacak ve Brezilya, bu maça hazır" ifadelerini kullandı.

Vinicius Junior, "Buraya çok iyi bir turnuva geçirmek için geldik ve bizim için turnuva yarın Fas maçıyla başlayacak" dedi.

Dünya Kupası'nı daha önce 5 kez kazanan ancak 2002 yılından bu yana kupa özlemi çeken Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki beklentisine ilişkin ise golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Buraya tarih yazmak için geldik. Brezilya'yı hak ettiği yere tekrar çıkarmak istiyoruz. Zirveye tekrar ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Son Dünya Kupası yarı finalisti ve bu turnuvadaki ilk rakipleri Fas hakkında Vinicius Junior, "Fas, daha önce yaptıkları gibi sürprizlere imza atabilir. Yarın kesinlikle harika bir maç olacak" yorumunu yaptı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #VİNİCİUS JUNİOR #BREZİLYA #FAS #DÜNYA KUPASI

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Vinicius Junior: Hayalini kurduğum yerdeyim!
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