2026 Dünya Kupası: Brezilya, Haiti’yi 3 golle geçti!

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Brezilya, Haiti ile karşı karşıya geldi. TSİ 03.30'da başlayan karşılaşmayı Sambacılar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri; 23 ve 36.dakikalarda Mateus Cunha, 45+3.dakikada ise Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonucun ardından Brezilya, puanını 4'e yükseltirken, iki maç sonunda puanla tanışamayan Haiti'nin gruptan çıkma şansı kalmadı.

Grubun 3. ve son haftasında Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Haiti ise Fas ile kozlarını paylaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör