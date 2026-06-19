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Giriş Tarihi: 20.06.2026 05:32 Son Güncelleme: 20.06.2026 05:34

2026 Dünya Kupası: Brezilya, Haiti'yi 3 golle geçti!

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, Haiti'yi Mateus Cunha (2) ve Vinicius Junior'ın golleriyle 3-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. Haiti'nin ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

2026 Dünya Kupası: Brezilya, Haiti’yi 3 golle geçti!
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Brezilya, Haiti ile karşı karşıya geldi. TSİ 03.30'da başlayan karşılaşmayı Sambacılar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri; 23 ve 36.dakikalarda Mateus Cunha, 45+3.dakikada ise Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonucun ardından Brezilya, puanını 4'e yükseltirken, iki maç sonunda puanla tanışamayan Haiti'nin gruptan çıkma şansı kalmadı.

Grubun 3. ve son haftasında Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Haiti ise Fas ile kozlarını paylaşacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #VİNİCİUS JUNİOR #FAS #BREZİLYA

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2026 Dünya Kupası: Brezilya, Haiti'yi 3 golle geçti!
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