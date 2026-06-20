Beşiktaş, Dusan Vlahovic için sınırları zorlayacak!

12 GOLLÜK KATKI

Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic geçen sezon 23 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Adı Bayern Münih ve Barcelona ile anılsa da 26 yaşındaki oyuncunun talep ettiği yüksek maaş nedeniyle bu kulüplerle ilerleme kaydedilemedi. Bu durum Kara Kartal'ın elini güçlendirdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör