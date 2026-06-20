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Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:55

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için sınırları zorlayacak!

Kadrosuna yıldız bir santrfor almak isteyen Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic için tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte detaylar...

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Beşiktaş, Dusan Vlahovic için sınırları zorlayacak!
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Beşiktaş'ta, listenin ilk sırasında yer alan dev golcü transferi için sınırları zorlayacak.

TÜM ŞARTLAR KARŞILANMAYA HAZIR

Takıma üst düzey santrfor isteyen Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun da beğendiği, uzun süredir gündemlerinde olan Dusan Vlahovic için gözünü kararttı. Sırp yıldızın temsilcisiyle görüşen Adalı, tecrübeli forvetin teklifi kabul etmesi halinde tüm mali şartları karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

12 GOLLÜK KATKI

Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic geçen sezon 23 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Adı Bayern Münih ve Barcelona ile anılsa da 26 yaşındaki oyuncunun talep ettiği yüksek maaş nedeniyle bu kulüplerle ilerleme kaydedilemedi. Bu durum Kara Kartal'ın elini güçlendirdi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI #JUVENTUS #DUSAN VLAHOVİC

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Beşiktaş, Dusan Vlahovic için sınırları zorlayacak!
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