Beşiktaş, Dusan Vlahovic için sınırları zorlayacak!

TÜM ŞARTLAR KARŞILANMAYA HAZIR
Takıma üst düzey santrfor isteyen Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun da beğendiği, uzun süredir gündemlerinde olan Dusan Vlahovic için gözünü kararttı. Sırp yıldızın temsilcisiyle görüşen Adalı, tecrübeli forvetin teklifi kabul etmesi halinde tüm mali şartları karşılamaya hazır olduklarını söyledi.
12 GOLLÜK KATKI
Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic geçen sezon 23 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Adı Bayern Münih ve Barcelona ile anılsa da 26 yaşındaki oyuncunun talep ettiği yüksek maaş nedeniyle bu kulüplerle ilerleme kaydedilemedi. Bu durum Kara Kartal'ın elini güçlendirdi.