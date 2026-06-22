1. Lig’deki takımların harcama limitleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu 1.Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.

1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Takımlar Limit (TL) Esenler Erokspor 476.173.702 Sivasspor 431.132.006 Iğdır FK 421.039.095 Sarıyer 328.665.980 Bodrum FK 305.291.101 Antalyaspor 232.101.948 Kayserispor 232.101.948 Fatih Karagümrük 232.101.948 Bursaspor 232.101.948 Batman Petrolspor 232.101.948 Muğlaspor 232.101.948 Ümraniyespor 160.181.601 Pendikspor 158.711.721 İstanbulspor 145.094.559 Vanspor 139.577.869 Bandırmaspor 123.144.131 Ankara Keçiörengücü 108.181.421 Manisa FK 107.337.579 Boluspor -

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör