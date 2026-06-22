1. Lig’deki takımların harcama limitleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu 1.Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.
1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
|Takımlar
|Limit (TL)
|Esenler Erokspor
|476.173.702
|Sivasspor
|431.132.006
|Iğdır FK
|421.039.095
|Sarıyer
|328.665.980
|Bodrum FK
|305.291.101
|Antalyaspor
|232.101.948
|Kayserispor
|232.101.948
|Fatih Karagümrük
|232.101.948
|Bursaspor
|232.101.948
|Batman Petrolspor
|232.101.948
|Muğlaspor
|232.101.948
|Ümraniyespor
|160.181.601
|Pendikspor
|158.711.721
|İstanbulspor
|145.094.559
|Vanspor
|139.577.869
|Bandırmaspor
|123.144.131
|Ankara Keçiörengücü
|108.181.421
|Manisa FK
|107.337.579
|Boluspor
|-