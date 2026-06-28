Kartal sezona ‘merhaba’ dedi

Beşiktaş
yeni sezon hazırlıkları öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Başkan Serdal Adalı
, futbol direktörü Önder Özen
, teknik direktör Vincenzo İtaliano
, teknik heyet ve futbolcular, "Sezona merhaba" yemeğinde buluştu. İlk antrenman ise bugün gerçekleştirilecek.
Saat 17.20'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak idmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olacak. Kartal yurt dışı kampı içinse çarşamba günü Slovakya'ya gidecek. Orada 6 hazırlık maçı yapılacak. Siyah-beyazlılar ilk resmi karşılaşmasını da Midtjyyland ile oynayacak. Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi ile ilk maç 23 Temmuz'da Dolmabahçe'de, rövanş 30 Temmuz'da deplasmanda olacak.