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Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:41

Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran ve Nicolas Janvier ile yollar ayrıldı!

Corendon Alanyaspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren kaleci Ertuğrul Taşkıran ile orta saha oyuncusu Nicolas Janvier, turuncu-yeşilli kulübe veda etti.

İHA
Alanyaspor’da Ertuğrul Taşkıran ve Nicolas Janvier ile yollar ayrıldı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmeleri sona eren kaleci Ertuğrul Taşkıran ile Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Nicolas Janvier ve Ertuğrul Taşkıran'a formamız altında gösterdiği özveri ve emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Corendon Alanyaspor formasıyla kaleci Ertuğrul Taşkıran 89 resmi maçta görev yaparken, orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ise 107 resmi karşılaşmada forma giyip 8 gol kaydetti.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CORENDON ALANYASPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran ve Nicolas Janvier ile yollar ayrıldı!
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