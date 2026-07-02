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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Talisca’nın aklı Ada’da

F.Bahçe’nin şubat ayında sözleşme uzattığı Sambacı’nın ayrılmak istediği iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif alan Brezilyalı futbolcu, sarılacivertli kurmaylardan transferine izin verilmesini talep etti. Premier Lig'de oynamayı hedefleyen tecrübeli oyuncu, anlaşmayı bekliyor

Samet YÜKSEL
Talisca’nın aklı Ada’da
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Yeni sezon öncesi kadro yapılanması üzerine çalışan Fenerbahçe yönetimine, takımın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan sürpriz bir talep geldi... Geçtiğimiz sezon şubat ayında sarılacivertli kulüp ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı 10 numaranın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den aldığı teklifi değerlendirmeyi düşündüğü iddia edildi. Yönetime ayrılmak istediğini söyleyen Sambacı'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği öne sürüldü. 32 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak kariyerine ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu nedenle yıllık net 7.5 milyon Euro kazanan Talisca'nın da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu ve Hull City'den gelecek resmi adımların takip edildiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyu, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kazandıran isim, başkan Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı olmuştu.

MR SONUÇLARI TEMİZ!
Topuk Yaylası'nda devam eden idmanlarda yaşadığı ağrı nedeniyle tedbir amaçlı MR'ı çekilen Anderson Talisca'nın sonuçları temiz çıktı. Kampta çalışmaya devam eden Brezilyalı futbolcu, takımla birlikte 5 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampına dahil olacak.

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Talisca’nın aklı Ada’da
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