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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Trossard yüksek uçtu!

Beşiktaş sol kanat transferinde zora girdi. Arsenal’i ikna eden siyah-beyazlılar, bu kez de Belçikalı oyuncunun menajerinin isteklerini artırmasıyla şok yaşadı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Trossard yüksek uçtu!
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Beşiktaş'ın sol kanat transferi için uğraş verdiği Leandro Trossard, beklentilerin üzerine çıktı. Siyah-beyazlılar, bir süredir Belçikalı oyuncunun menajeri ile temaslarını sürdürürken diğer yandan Arsenal ile bonservis pazarlığı yapıyordu. Gelinen noktada yönetim, İngiliz ekibinin 20 milyon Euro'luk beklentisini kırıp rakamı 15 milyon Euro'ya çekti. Ancak bu kez futbolcunun menajerini aşamadı. Kartal, menajerin talepleri doğrultusunda 3 yıllık kontrat ve 7 milyon Euro da maaş teklif etti. Kabul görmesi beklenen bu öneriye verilen yanıt ise, "4 yıllık kontrat ve 10 milyon Euro maaş istiyoruz" oldu. Beşiktaş cephesi hem sözleşmesi süresi hem maaş isteğini fazla buldu. Anlaşma sağlanamazsa Sassuolo'dan Armand Lauriente için temaslar hızlandırılacak.

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#BEŞİKTAŞ #ARSENAL #LEANDRO TROSSARD #ARMAND LAURİENTE

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Trossard yüksek uçtu!
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