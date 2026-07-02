Trossard yüksek uçtu!

Beşiktaş
'ın sol kanat transferi için uğraş verdiği Leandro Trossard
, beklentilerin üzerine çıktı. Siyah-beyazlılar, bir süredir Belçikalı oyuncunun menajeri ile temaslarını sürdürürken diğer yandan Arsenal
ile bonservis pazarlığı yapıyordu. Gelinen noktada yönetim, İngiliz ekibinin 20 milyon Euro'luk beklentisini kırıp rakamı 15 milyon Euro'ya çekti.
Ancak bu kez futbolcunun menajerini aşamadı. Kartal, menajerin talepleri doğrultusunda 3 yıllık kontrat ve 7 milyon Euro da maaş teklif etti. Kabul görmesi beklenen bu öneriye verilen yanıt ise, "4 yıllık kontrat ve 10 milyon Euro maaş istiyoruz"
oldu. Beşiktaş cephesi hem sözleşmesi süresi hem maaş isteğini fazla buldu. Anlaşma sağlanamazsa Sassuolo'dan Armand Lauriente için temaslar hızlandırılacak.