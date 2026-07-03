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Giriş Tarihi: 3.07.2026 13:02

Antalyaspor'dan 2 isme yeni sözleşme

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Topuz, iç transferde Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarını bildirdi.

AA
Antalyaspor’dan 2 isme yeni sözleşme
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Ali Topuz, yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladıklarını iki futbolcunun Antalyaspor forması giymeye devam edeceklerini aktardı.

Öncelikli hedeflerinin transfer tahtasının açılması olduğunu belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Transfer tahtasının açılması için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Transfer tahtasının açılması ile teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda dış transfer çalışmalarına da hız vereceğiz. Bunun yanında kamp programı da netleşti. Kırmızı-beyazlı ekibimiz yeni sezon hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürecek. İki günlük aradan sonra, ikinci etap kamp çalışmaları için Burdur'a geçilecek."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BÜLENT KORKMAZ #BURDUR #ANTALYASPOR

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Antalyaspor'dan 2 isme yeni sözleşme
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