Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Nübel’in ilginç hikayesi!

Beşiktaş, uzun zamandır arayışta olduğu kaleci sorununu Alexander Nübel ile çözdü. Siyah beyazlılara 4 yıllık imza atacak Alman eldiven, hikâyesi ve kariyeriyle dikkat çekiyor.

Genç yaşından beri idolü olan stil ve yeteneğiyle meslektaşı Manuel Neuer'e benzetildi. Altyapısından yetiştiği Paderborn'da takım arkadaşları tarafından 'Manuel' lakabı takıldı.

FORVET OLARAK BAŞLADI

Kaleci yeteneği keşfedilmeden önce futbola forvet mevkiinde başladı. U14 seviye sine kadar kurtarışlarıyla değil, golleriyle adından söz ettirdi. 2015'te Neuer'in yetiştiği Schalke'ye gitti, 5 sene sonra idolünün izinden giderek B.Münih'e imza attı.

BUNDESLIGA'NIN ZİRVESİNDE

Üç dönem kiralık oynadığı Stuttgart'ta geçen sezon zirveye ulaştı. Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını sağlayan 29 yaşındaki kaleci, 11.29'luk engellenen gol oranıyla Bundesliga'da ilk sırada yer aldı.

Ligde yüzde 69'luk kurtarış karnesiyle kendi rekorunu kırarken yine ligde 34 maçta kalesini 11 kez gole kapattı ve Avrupa dahil toplamda 14 defa rakiplerine duvar oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör