Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Beşiktaş’tan iki hazırlık maçı birden! Mattersburg maçında ikinci yarı oynanıyor
Giriş Tarihi: 10.07.2026 18:09 Son Güncelleme: 10.07.2026 18:50

CANLI | Beşiktaş’tan iki hazırlık maçı birden! Mattersburg maçında ikinci yarı oynanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım 35 dakikalık iki devre halinde oynanacak bu maçın ardından bu kez saat 19.30’da aynı formatla Widzew Lodz takımıyla özel bir maç yapacak. İlk karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. İşte detaylar...

CANLI | Beşiktaş’tan iki hazırlık maçı birden! Mattersburg maçında ikinci yarı oynanıyor
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Beşiktaş hazırlık maçında Avusturya takımlarından Mattersburg ile mücadele ediyor.

CANLI SKOR: 2. DEVRE

BEŞİKTAŞ: 0

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BEŞİKTAŞ'IN MATTERSBURG MAÇI 11'İ

Emir, Kartal Kayra, İlhan, Rıdvan, Cumali, Mustafa Azem, Ali, Fahri Kerem, Ahmet Sami, Asım Efe, Semih.

Beşiktaş'ın 19.30'da oynayacağı Widzew Lodz maçının 11'i ise şöyle;

Emre, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan, Mustafa Erhan, Djalo, Devrim, Yasin, Kartal.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano önderliğindeki ilk maçında Macar takımı Gyirmot'u, Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin'in attığı gollerle 2-1 yenmişti. Siyah beyazlılar ikinci sınavında bir başka Macar temsilcisi MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kalmıştı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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CANLI | Beşiktaş’tan iki hazırlık maçı birden! Mattersburg maçında ikinci yarı oynanıyor
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