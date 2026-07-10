CANLI | Beşiktaş’tan iki hazırlık maçı birden! Mattersburg maçında ikinci yarı oynanıyor

Beşiktaş hazırlık maçında Avusturya takımlarından Mattersburg ile mücadele ediyor.

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BEŞİKTAŞ'IN MATTERSBURG MAÇI 11'İ

Emir, Kartal Kayra, İlhan, Rıdvan, Cumali, Mustafa Azem, Ali, Fahri Kerem, Ahmet Sami, Asım Efe, Semih.

Beşiktaş'ın 19.30'da oynayacağı Widzew Lodz maçının 11'i ise şöyle;

Emre, Ndidi, Uduokhai, Olaitan, Cerny, Taylan, Mustafa Erhan, Djalo, Devrim, Yasin, Kartal.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano önderliğindeki ilk maçında Macar takımı Gyirmot'u, Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin'in attığı gollerle 2-1 yenmişti. Siyah beyazlılar ikinci sınavında bir başka Macar temsilcisi MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kalmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör