Fenerbahçe-Pogon Szczecin maçı! Sarı-lacivertlilerden 4 gollü prova!

Mücadelenin 58. dakikasında teknik direktör Kartal, 8 değişiklik daha gerçekleştirdi. Devre arasında yapılan 3 değişiklik dışında ilk 11'den kalan 8 isim oyundan çıkarken, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'de 87. dakikada Yiğit Efe Demir'in yerine de Emre Demir oyuna girdi.

Değişikliklerin ardından rakip kalede fazla pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etmişti.

11 OYUNCU KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de 11 oyuncu çeşitli sebeplerle maç kadrosunda yer almadı.

Mert Müldür, Archie Brown ve Diego Carlos, hafif ağrıları nedeniyle koruma amaçlı kadroya alınmazken, Omar Fayed hafif sakatlık sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

İrfan Can Eğribayat, Yiğit Fidan, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Nene, Çağrı Fedai ve Alaettin Ekici de maç kadrosunda bulunmadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör