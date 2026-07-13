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Giriş Tarihi: 13.07.2026 20:37 Son Güncelleme: 13.07.2026 20:53

Galatasaray’ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, İstanbul’da!

Galatasaray’ın transfer için anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu, İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, İstanbul’da!
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yeni sezon öncesi ilk transferi Lesley Ugochukwu'yu taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

Lesley Ugochukwu,'yu havaalanında taraftarlar ve idareciler karşıladı.

Çok gururlu olduğunu belirten Lesley Ugochukwu, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir takıma geldim. Küçükken hep büyük kulüplerde oynamayı hedefledim ve arzuladım. Bugün de büyük bir kulüpteyim. Çok gururluyum" dedi.

Victor Osimhen ile ilgili soruya Lesley Ugochukwu, "Victor Osimhen ile henüz konuşmadım ama onunla tanışmaktan memnun olacağım" cevabını verdi.

Lesley Ugochukwu'nun sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a resmi imza atması bekleniyor.

Lesley Ugochukwu transferi için Galatasaray ile Burnley arasındaki kiralık anlaşmasında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.

Rennes altyapısında yetişen Lesley Ugochukwu, daha sonra Chelsea ve Southampton formaları giydi.

Burnley, 2025-2026 sezonu başında Fransız futbolcu için 28 milyon 700 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Lesley Ugochukwu, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK

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Galatasaray’ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, İstanbul’da!
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