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Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:36 Son Güncelleme: 14.07.2026 16:08

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Leandro Trossard'ı açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için Arsenal ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Leandro Trossard’ı açıkladı!
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Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Trossard'ın transferi konusunda Arsenal ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

19.30'DA İSTANBUL'DA

Belçikalı futbolcunun, akşam saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor. A Spor'da yer alan habere göre Leandro Trossard, siyah-beyazlılarda 19 numaralı formayı giyecek.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan deneyimli kanat oyuncusu, 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARSENAL #BEŞİKTAŞ #LEANDRO TROSSARD

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Leandro Trossard'ı açıkladı!
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