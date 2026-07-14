Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Leandro Trossard’ı açıkladı!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Trossard'ın transferi konusunda Arsenal ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.