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Giriş Tarihi: 15.07.2026 20:07 Son Güncelleme: 15.07.2026 20:11

Beşiktaş, Leandro Trossard’ın maliyetini açıkladı! İşte maaşı

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldıza yarın taraftara açık imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş, Leandro Trossard’ın maliyetini açıkladı! İşte maaşı
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, Arsenal'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Leandro Trossard'ın bonservisinin 6 eşit taksit halinde 3 yılda ödeneceği belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Belçikalı kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Leandro Trossard'a sezon başına 6 milyon 500 bin euro maaş ödeneceğini duyurdu.

Leandro Trossard, Beşiktaş'ta 19 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş, Leandro Trossard için yarın Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek.

Genk'te profesyonel olan Leandro Trossard daha sonra Lommel United, Westerlo, OH Leuven, Brighton ve Arsenal formaları giydi.

Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak göteriliyor.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #LEANDRO TROSSARD #ARSENAL #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş, Leandro Trossard’ın maliyetini açıkladı! İşte maaşı
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