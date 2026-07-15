Beşiktaş, Leandro Trossard’ın maliyetini açıkladı! İşte maaşı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, Arsenal'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Leandro Trossard'ın bonservisinin 6 eşit taksit halinde 3 yılda ödeneceği belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Belçikalı kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Leandro Trossard'a sezon başına 6 milyon 500 bin euro maaş ödeneceğini duyurdu.
Leandro Trossard, Beşiktaş'ta 19 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş, Leandro Trossard için yarın Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek.