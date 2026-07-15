Biz bu işte kârlıyız!

İŞTE DÜRBÜNÜN PERDE ARKASI

Beşiktaş, Trossard'ı dün KAP'a bildirirken sosyal medyadan oyuncunun gelişini gol sevincine atıfta bulunan dürbün hareketi ile duyurdu. Futbolcunun gollerden sonra yaptığı bu hareketin sebebi ise oğlu... Trossard'ın oğlunun, etkilendiği bir süper kahraman sebebiyle dürbünlü gol sevinci yapmasını istediği ve babasının da onu kırmadığı aktarıldı.

ÜÇLÜYE DOYAMADI

Trossard dün akşam Başkan Serdal Adalı ile İstanbul'a geldi. Havalimanından ailesiyle çıkış yapan oyuncuyu çok sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş formasıyla kartal pozu veren Belçikalı futbolcu, ilk üçlüsünü çektirdi. Taraftarlarla tezahürat da yapan oyuncu, arabasına bindikten sonra yoğun istek üzerine araçtan inerek bir kez daha üçlü çektirdi. "Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

RÖVANŞTA OYNAYACAK

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 23 Temmuz'da Midtjylland maçıyla start verecek. Trossard bu karşılaşmaya yetişemeyecek. 30 Temmuz'da Danimarka'daki rövanşta oynaması planlanıyor.