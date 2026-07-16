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Giriş Tarihi: 16.07.2026 08:31

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın imza töreni bugün!

Beşiktaş, Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard’ın imza töreni bugün!
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Yaz transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı 3+1 yılığına kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki sol kanat için Arsenal'a 6 eşit taksitte üç yılda 18 milyon Euro bonservis ödeneceğini duyurdu. Belçikalı futbolcuya da 6.5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı.

Kulüp, Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı taraftarların, törene yoğun bir katılım göstermesi bekleniyor.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın imza töreni bugün!
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