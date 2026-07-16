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Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:30

Gençlerbirliği, Onyekuru ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı.

AA
Gençlerbirliği, Onyekuru ile yollarını ayırdı!
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Gençlerbirliği, 29 yaşındaki Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.

Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.

Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HENRY ONYEKURU #GENÇLERBİRLİĞİ #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #TRENDYOL SÜPER LİG

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Gençlerbirliği, Onyekuru ile yollarını ayırdı!
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