Gençlerbirliği, Onyekuru ile yollarını ayırdı!

Gençlerbirliği, 29 yaşındaki Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.
Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.