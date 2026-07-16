Golü bulunca geri çekilmiyor!

Konuk yazar

ABDULLAH ERCAN

Hazırlık maçları ölçü olmaz ama üç karşılaşmada alınan galibiyetler değerli. Daha sevindirici olan ise oyuncuların İsmail Kartal'ın oynatmak istediği oyun felsefesine alışmaya çalışmaları. Hoca hücumda özelikle bekleri önde kullanmaya çok önem veriyor. Böylece ileride çoğalacağını düşünüyor ki çok da doğru. Kartal mümkün olduğu kadar hızlı oyun istiyor. Topun hızlı dolaşmasını, ters toplarla bekleri oyuna katmayı hedefliyor. Bence hücumda daha sevindirici bir şey var. Mourinho ve Tedesco'da görmediğimiz bu durum, golü bulduktan sonra F.Bahçe daha fazlasını atabilmek için sürekli pozisyon arıyor. Bu felsefe, F.Bahçe'ye çok uygun ve tribünlerin de ilgisini çekiyor.

TAM KADRO OLDUĞU ZAMAN DAHA İYİ OLACAK

Savunmada Kartal'ın en çok istediği şey, topun kaptırıldığı anda baskı yapılması. Futbolcular topu kaptırdığı an hemen geri kazanmayı düşünüyor. Bu, şu anda yüzde 100 yapılamıyor çünkü sezon başı ağır antrenmanlar ve farklı oyuncular kullanılıyor. Tam kadro olduğu zaman F.Bahçe, İsmail Kartal'ın istediği oyunu daha iyi yapacaktır. Yani F.Bahçe savunmada önde baskı, kaptırdığı yerde tekrar baskı ve hücumda genişlik, hareketlilik ve topun dolaşım hızı üzerinde çalışıyor. Hemen akla şu geliyor, eğer F.Bahçe baskıda topun kazanım süresini uzatırsa geçiş yiyebilir ki son LASK maçında böyle geçiş yedi. Bunun da önüne geçmek için önlemler alınacaktır.

TALİSCA VE CHERİF İLE OLMAZ

Kadroya bakarsak savunmaya Ake gelecek ve Skriniar ile beraber oynayacak. Kalede ikna edilirse Ederson ile devam edilecek. Fred konusunda hoca çok düşünüyor ama 33 yaşına gelmiş bir Fred'in özellikle baskı konusunda 3 sene önceki halinde olmadığını söyleyebilirim. Aynı şeyleri Cengiz ve İrfan için de konuşabilirim. Greenwood'a gelirsek… Bence F.Bahçe, Türkiye liglerine son yılarda gelen en yetenekli oyuncuyu transfer etti ve şu anda 24 yaşında. F.Bahçe'nin oyununa ve tabelaya çok etki yapacağını düşünüyorum. F.Bahçe'nin çok yabancısı var. Bu yabancılardan doğru planlama ve doğru ekonomi ile çıkabilirse o zaman kadrosuna çok net bir golcü katılmadı. Taraftar artık Talisca veya Cherif'i santrfor görmek istemiyor. Ayrıca sol öne de bir isim alınmalı.