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Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:43

Marcus Rashford'dan Fenerbahçe kararı! Canlı yayında açıklandı...

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan Marcus Rashford'ın transfer konusunda kararını verdiği iddia edildi.

Marcus Rashford’dan Fenerbahçe kararı! Canlı yayında açıklandı...
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Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Marcus Rashford, Süper Lig'e transfer olmaya sıcak bakmıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz futbolcunun Türkiye'ye transfer olma gibi bir planı bulunmazken, taraflar arasında herhangi bir görüşmenin de gerçekleşmediği ifade edildi.

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in de oyuncu ile çalışmak istediği belirtildi.

PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak forma giydi ve 49 maçta oynadı. Rashford, bu maçlarda 14 gol atıp 14 de asist yaptı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Marcus Rashford'dan Fenerbahçe kararı! Canlı yayında açıklandı...
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