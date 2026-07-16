Şimdi sıra Sörloth’ta

Sol kanat problemini Leandro Trossard'ı kadrosuna katarak çözen Beşiktaş, şimdi de forvet transferine odaklandı. Siyah-beyazlılar, uzun süre Dusan Vlahovic'te ısrar etmiş ancak istediği cevabı alamamıştı. Ardından gündeme gelen Romelu Lukaku'dan ise geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle vazgeçildi. Listeye son olarak 2019-20'de Trabzonspor formasını da giyen Alexander Sörloth dahil edildi. Başkan Serdal Adalı'nın, 30 yaşındaki golcü futbolcu için yakın dostluğa sahip olduğu Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Siyah-beyazlılar, Sörloth'u geçen sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

STATTA ŞÖLEN VAR!

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard 3+1 yıllık imzayı attı. 31 yaşındaki sol kanat için Arsenal'a 6 eşit taksitte üç yılda 18 milyon Euro bonservis ödeneceği duyuruldu. Belçikalı futbolcuya da 6.5 milyon Euro ücret verileceği açıklandı. Trossard için bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenleneceği belirtildi.

PEREİRA İÇİN RESMİ TEKLİF

Savunmaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın hedefinde bir süredir Flamengo'dan Leo Pereira bulunuyordu. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki sol stoper için Brezilya kulübüne resmi teklifini iletti. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin gelecek sene bitecek olması sebebiyle Beşiktaş'ın, düşük bir bonservis bedeliyle transferi tamamlamayı planladığı öğrenildi. Ancak Flamengo'nun beklentisinin yüksek olmasından dolayı pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Bu sezon 27 müsabakada süre alan Pereira, 2 gollük skor katkısı da verdi.