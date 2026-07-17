Beşiktaş eski günlerine dönecek

Beşiktaş, uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Leandro Trossard için Tüpraş Stadı'nda tören düzenledi. 31 yaşındaki sol kanat, taraftar önünde resmi mukaveleye imza attı. Tecrübeli futbolcunun sözleri sık sık tezahüratlarla kesildi. Trossard, tribünlere yönelik yaptığı konuşmada "Öncelikle başkanımıza ve yönetime teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok destek oldular.

Size de teşekkür etmek istiyorum; Dünyanın her yerinden Beşiktaş taraftarları bana desteklerini ve sevgileri hissettiler" ifadelerini kullandı. Belçikalı oyuncu şöyle devam etti: "Buraya takım arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupa kazandığı döneme döndürmek için geldim. Arkamızda siz olmadan bunların hiçbirini yapamayız. Sizlerin de desteği ile takım arkadaşlarımla büyük başarılara yürüyeceğiz."

VİZYONUMUZUN GÖSTERGESİ!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trossard'ın transferinin önemine değindi. Adalı, "Sadece büyük bir oyuncu transfer etmedik, aynı zamanda Beşiktaş'a çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, büyük bir karakter kazandırdık. Trossard, dünyanın en prestijli en büyük kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bize göre dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaş'ı tercih etti. Trossard transferi camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir" diye konuştu.

EN MALİYETLİ ÜÇ OYUNCUDAN BİRİ

Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard için Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek. Söz konusu ödemeler 3 yıl içinde 6 eşit taksit halinde yapılacak. Belçikalı futbolcu ise 3+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6.5 milyon Euro kazanacak. Trossard, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferleri arasında yer alıyor. İlk sırada 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Orkun Kökçü bulunuyor. Trossard, 18 milyon Euro'luk maliyetiyle, Agbadou ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor. Bu üçlüyü Gedson Fernandes (16 milyon Euro), Tammy Abraham (15 milyon Euro) ve Hyeon-gyu Oh (14 milyon Euro) takip ediyor.